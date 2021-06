Rozhodnutie neočkovať sa nesmie byť zadarmo!

Tvrdím: Solidárny zdravotntý systém platený zo zdrojov aktívnych ľudí nemá znášať náklady individuálnych rozhodnutí ľudí nezaočkovať sa.

Súhlasím s dobrovoľnosťou očkovania. Prikazy a zákazy sú tým najhorším spôsobom organizácie spoločnosti. Poslúchať príkazy dokáže každý blbec, prijímať informované a zodpovedné rozhodnutia naopak chce istú vyspelosť. Dlhé roky politík príkazov a zákazov robia z ľudí nesvojprávne embryá tým, že ich zbavujú potreby rozhodovať a niesť zodpovednosť za vlasné činy.

Ukazuje sa, že očkovanie je fungujúcim spôsobom, ako sa vyhnúť ochoreniu, prípadne jeho ťažkým následkom. Že niekto ochorie a trebárs aj na následky choroby zomrie bolo tragické v čase, keď jedinou možnosťou bola izolácia, ktorú si mnohí nemohli dovoliť. Či sa nakazia alebo nie a aký priebeh ochorenia budú mať, bolo len rozhodnutím vyššej moci. Po tom, ako sa vakcíny stali dostupné, to ale neplatí. Rozhodnutie je v podstatnej miere na jednotlivcovi. Očkovanie je navyše lacné, cena podľa použitej vakcíny je od jednej po niekoľko desiatok EUR.

Náklady na jedného pacienta s Covidom sa naopak pohybujú od 300 do desiatok tisícov. Poisťovne to zaplatili zo spoločného balíka, ktorý slúži na liečenie iných chorôb od rakoviny po kĺbne náhrady, ktoré sa aj z finančných dôvodov stanú ťažšie dostupnými. A to nerátam náklady spojené s úsilím lekárov a zdravotníckeho personálu, dedikované kapacity, ktoré by mohli pomáhať ľuďom, namiesto toho sú zbytočne vynakladané na liečbu choroby, na ktorú vďaka očkovaniu veľmi veľa ľudí vôbec nemusí ochorieť.

Kto sa očkovať môže, napríklad mu nie je očkovanie neodporúčané lekárom a napriek tomu sa dobrovoľne nezaočkuje, mal by sám znášať náklady na svoju liečbu alebo aspoň ich ich podstatnú časť. Samozrejme, v prípade ochorenia zaočkovaných alebo neočkovateľných pacientov by naďalej náklady znášal solidárny zdravotný systém.

Je to jednoduché a účinné opatrenie. Prenáša náklady zo spoločnosti na jednotlivca, ktorý činí rozhodnutie. Opatrenie, ktoré na rozdiel od málo invenčnej propagácie, vymýšľaní lotérií či odmeňovaní očkujúcich sa, lepšie ochráni kapacity zdravotníckeho personálu a zariadení a umožní čo najskorší návrat do normálu a prispeje aj k tomu, po čom volajú imunológovia, k dosiahnutiu kolektívnej imunity.

Prijať takýto zákon je jednoduché, liečba Covidu u nezaočkovaných bez kontraindikácií sa bude považovať za nadštandard ako kozmetické ošetrenie a bude hradené pacientom. Len či slovenská politická trieda, tie pokrytecké zbabelé meňavky, predháňajúce sa o hlasy každého dezoláta na to nájde odvahu