V skrini mám 2 krabičky sardiniek a expirovaný acylpyrín

Zaujíma Vás aj počet ponožiek, slipov a naškrečkovaných zubných pást? Že tie nie sú dôležité? Tak prečo Vás, moji drahí spoluobčania zaujíma kde mám účty a koľko mám na nich peňazí.

Vraj štát sme my. Občania. Sused Jano, Erika z vedľajšieho vchodu aj Peter a Ľubo, s ktorými chodím na pivo. Aj naša účtovníčka Adrika, aj vrátnik, ani neviem, ako sa volá. To fakt Vás zaujíma, ktorá z tých pár bánk na našom trhu mi vedie účet a či mi už na ne prišla výplata? Alebo koľko som minul v Bille na nedeľný nákup? Takže Vás to nezaujíma. Zaujíma to vari obyvateľov Vranova nad Topľou, Lendaku alebo Skalice? Málokto ma z nich pozná, takže tiež asi nie. A napriek tomu to vraj štát potrebuje vedieť. Alebo my nie sme štát, alebo tu niekto koná v našom mene bez toho aby sa nás opýtal. Nejaký perverzný voyer vydávajúci sa za štát.

Kto nerobí nič zlé, vraj nemá čo skrývať. Argument každého veľkého brata, čo vám chce nazerať do hrncov, knižníc, spální. Čo jete, čítate, s kým spávate. Lebo čo, ak náhodou varíte niečo nezdravé, čítate niečo ideologicky závadné a ďalej ani nemusím pokračovať. Alebo aby sme neprali špinavé peniaze?

Všetko, čo nie je zákonom zakázané, je dovolené. Aj mať na účtoch peniaze, toľko peňazí, koľko je každému milé. Pri zriadení účtu Vás banka vyspovedá, či tie peniaze sú Vaše, či nepatria iným osobám a či máte oprávnenie s nimi nakladať. Každá banka a každá finančná inštitúcia má prepracovanú metodiku AML – prevencie prania špinavých peňazí, zodpovedného zamestnanca resp. celé oddelenie, ktoré sa praním špinavých peňazí zaoberá. Ich činnosť kontroluje Finančná spravodajská jednotka Polície a Národná banka, ktorá vykonáva nad finančnými inštitúciami dohľad. Tieto finančné inštitúcie sú každé podozrenie povinné nahlásiť.

Ak by na Vás aj padlo podozrenie, že niečo nekalého v súvislosti s Vašimi účtami robíte, každý zákonom legitimizovaný orgán ma právo od bánk a ostatných inštitúcii požadovať informáciu, či tam máte účet, prípadne jeho zostatok zistiť a prípadne aj zablokovať. Vždy tomu ale predchádza jasný zákonný procesný úkon, ktorý Vás chráni pred prípadným zneužitím. Banky na to majú procedúru a zistiť takúto informáciu je možné relatívne ľahko a úplne elektronicky. Neexistuje preto dôvod, aby týmito informáciami disponoval preventívne akýkoľvek zvedavý orgán v tomto ani v inom štáte. Je preto zrejme, že navrhovaný zákon proporcionálny sledovanému cieľu.

Koho teda môže zaujímat môj, Váš zostatok na účte, keď si ho vie bez problémov zákonným spôsobom zistiť? Len kto na tie naše peniaze pozerá "závistlivým" pohľadom a chce sa z nich obslúžiť. Verejné rozpočty sú rozhajdákané, pokušenie pre údajné všeobecné blaho spoločnosti siahnuť na úspory ľudí bude stále rásť. Politici musia svojich voličov neustále korumpovať, aby boli ochotní sa pred majestátom majiteľov štátu skláňať, radi preto obetujú úspory ich šťastnejších občanov napr. zdanením vkladov, osobitným odvodom alebo jednoduchou konfiškáciou. Nestraším, už sa to stalo. A nielen v dobe menovej reformy v roku 1953, aj v krajine EURo raja, Cypre v roku 2013, keď boli banky zachraňované z chránených vkladov ich vkladateľov. Že paprče jednotlivcov skrývajúcich sa za štát už na majetok občanov pozerajú, ukazujú zatiaľ nesmelé úvahy o podstatnom zvýšení dane z nehnuteľností a zatiaľ prehliadaná, ale existujúca záporná sadzba depozitov bánk v ECB, ktorá je v čoraz väčšej miere premietaná na účty vkladateľov bánk.

Aby bolo jasné. Žiadne okresanie slobôd občana nie je pre jeho dobro, každý pohľad “štátu” na jeho majetok nie je výsledkom dobrého úmyslu. Ak nakúpite v strese ďalšie bitcoiny, síce to pochopím, ale lepšie riešenie sú vidly a cepy!