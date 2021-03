Prečo by mal minister Krajčí odstúpiť.

Pôsobenie Mareka Krajčího vo funkcii ministra zdravotníctva je panoptikom zlyhaní, ktoré nemuseli nastať. Vyžadujeme profesionalitu pri obsluhe v obchode, vrchol exekutívy by mal reprezentovať jej vrchol, nie opak.

1) Nikdy sa nemal ministrom stať. Ako človek s minimálnymi skúsenosťami s manažmentom vôbec nemal takúto funkciu prijať. Ak chcel pracovať na reforme zdravotníctva, robiť tak mohol z ľubovoľného postu v parlamentnom výbore, alebo zdravotníckom think tanku. Ako mudžahíd sa ale vrhol do funkcie, veď on je vyvolený, zlyhať nemôže. Koho pánboh ustanoví do funkcie, tomu dá aj rozum?

2) Má nulovú váhu u premiera aj ostatných ministrov. Minister nepresadzuje svoju vôľu plačom. Ak nezaberajú argumenty priamo, hľadaním spojencov, búchaním do stola aj hrozbou demisie.

3) Zlyhal ako veliteľ. V čase najväčšej krízy menil spoľahlivých veliteľov za politických ideologických panákov so správnym MOKOBUKO (morálny kódex budovateľa komunizmu), ale bez skúsenosti v rezorte, či zodpovedajúcom manažmente. Dovolil neužitočne nasadzovať cenné zdroje v neefektívnych testovaniach.

4) Zlyhal ako stratég. Nedokázal postaviť obranu perimetra nemocníc, tie pod prvým vážnejším útokom podľahli, obsadili sa kovidie lôžka a neumožnili tak záchranu ešte nádejných pacientov, ktorým sa hospitalizácie dostalo až neskoro. Dopustil úplné zlyhanie prvej línie lekárov 1. kontaktu v ambulantej sieti. Pacient sa nevedel dovolať, nevedel nič o samoliečbe, nedostal žiadnu liečbu v 1. fázach ochorenia. Lekári sami nemali ustálené protokoly, aby mohli zmiermiť priebeh. Ďalej dopustil veľmi dlhú hospitalizáciu aj nezabezpečením starostlivosť o klinicky vyliečených ale príliš chorobou postihnutých pacientov, ktorých často odmietli prevziať rodiny na doliečovacích lôžkach, kde starostlivosť nemuseli poskytovať špecialisti.

5) Zlyhal v prieskume nepriateľa. Nezabezpečil prieskum včasným rozbehom testovacej siete PCR testov a jeho následného trasovania. Hodil zodpovednosť na RÚVZ, ktoré mali posledné skúsenosti s trasovaním žltačky a pohlavných chorôb. Vytvorenie dotazníkov a zapojenie komerčných call centier by v ráde dní/týždňov dokázalo podstatne zvýšiť kapacity aj množstvo nájdených. Ignoroval dáta, urobil len málo alebo nič, aby sa dáta zhromažďovali, vyhodnocovali a rozhodovalo sa podľa nich.

6) Zlyhal ako projektový manažér, nedokázal identifikovať, čo znamená pripraviť očkovaciu akciu hoci o nej vedel od leta, nepripravil plán "protiútoku". A ak aj mal plán, nedržal sa ho. Neustálymi zmenami miatol jeho vykonávateľov. Nastolil tým obrovský chaos, ktorý vniesol do očkovania úpnú anarchiu. To neboli len Cibulkové, to boli aj 25 ročné sekretárky, THP pracovníci a ľudia z ministersterstiev na homeoffice. Vystavil tak nebezpečenstvu najzraniteľnejších alebo pri inom prístupe najužitočnejšie zdroje v spoločnosti, neochránil ani životy, ani ekonomické hodnoty. Logisticky nezabezpečil dostatok bežného spotrebného materiálu ako napr. inkenkčné striekačky. Neschopnosť uložiť NCZI vytvorenie registračného a objednávacieho systému s kriteriálnym výpočtom poradia pre každého občana SR je len čerešničkou na torte.

7) Zlyhal ľudsky. Pripustil terorizovanie ľudí nezmyselnými testami, nezmyselnými a stále sa meniacimi opatreniami, za ktoré nebol ochotný prevziať zodpovednosť. Ohýbať sa pred šefom dokáže každý. Musel vedieť, že plošné testovanie je nezmysel, že ničnerobenie v lete je hazard, že uvoľnenie vianočného lockdownu je cesta do pekla. Vedel, a neurobil nič. Teraz len ex post vyplakáva.

Ak sa niekto opýta, či by mal odstúpiť teraz, keď sa už aj tak väčšina škôd stala? Áno, čaká nás obnova vyčerpaného zdravotníctva, boj s pandémiou zanedbaných chorôb, nutné reformné zmeny aj výzvy, ktoré prináša kovid a pokovidia doba. Asi dostanem nakladačku, že po vojne je každý generálom. Nie je, vo vojne aj po nej je generálom len ten, čo má v rukách velenie.

Aktualizácia 11.3.2021 o 15:20:

Marek Krajčí nakoniec demisiu podal. Prajem mu veľa zdravia, úspechov v práci aj osobnom živote. A menej trápenia v podnikoch, ako musel na pozícii ministra zažívať.