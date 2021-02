Film Sviňa je verejnoprávny!

Česká verejnoprávna teletvízia si 3. výročie vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny pripomenula odvysielaním filmu Sviňa.

Do programu našej rezníkovskej, sa ale nedostal. Iste, dirty language, violence, sex, drugs by mohli ohroziť morálku slovenského verejneprávneho diváka, preto "parential guide" štátu, jeho verejnoprávnemu šíreniu bráni. Niet priestoru hodnotiť samotný film: jednotlivé postavy boli zobrazené schematicky, také sú aj ich vzory morálne rozožratých politikov a politických kšeftárov. Že film obsahoval veľa skratiek? Ich kontext ale na Slovensku poznáme a film bol určený predovšetkým nám. A mal nás šokovať! Lebo sme boli ako varené žaby, tie svinstvá k nám prenikali postupne, zvykali sme si ako žaby na stále sa zvyšujúcu teplotu vody. Tak, ako nás šokovala samotná vražda Janka a Martinky, aj film nás hodil do vriacej vody, a my sme z nej našťastie vyskočili. Sviňu zhliadlo nejakých pol milióna voličov a tí už to Ficovi nehodili. Odmietli karikatúru štátu, ktorú symbolizoval. Ale neskočili sme len do inej kade, pod ktorou sa znova prikladá? Moc je neuveriteľne opojná a zvodná a ľahko sa zmocní aj predtým zachovalého človeka. A miesto zoťatých hláva hydry rychle narasú nové. Pozerajme stále pod kotol, a nedajme sa znova variť. Čo potláča demokraciu, koncentruje moc, neslúži nám, ale moci, A keď sa moci dotýkajú neskúsené paprče, riziko opantania rastie. Ale nepočúvajme ani zvodom"hrdinov" Svine len preto, že sa umyjú a prestanú chľastať. Už len z úcty ku Kuciakovi, čo tie svine odhaľoval. Samozrejme, ak nechceme prežiť životy v podobnom (resocializačnom) bordeli ako ukazovali vo filme, kde ťa j... a ešte si za to fešáci berú peniaze.