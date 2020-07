Električka po Landererovej

Bratislavou prebieha diskusia o trasovaní električiek v oblasti bratislavského „down townu“ - novej vertikálnej štvrte Bratislavy. Pokúsim sa o riešenie.

Mesto presadzuje vedenie popred novú budovu SND, naopak Ministerstvo kultúry požaduje iné riešenie, umožňujúce zachovať námestie M.R.Š. ako súvislú pešiu zónu. V argumentoch mesta zaznieva riziko vzniku dopravného kolapsu, ktoré vyvolá iné dopravné riešenie, priamosťou trasy aj lepšou obsluhou príbrežnej štvrte. Ministerstvo kultúry dôvodí potrebou zachovania kultúrneho priestoru, rizikom otrasov, slabou únosnosťou podkopaných priestorov pred divadlom a nutnosťou ich premostenia, bludnými prúdmi, otrasmi…

Argumenty oboch strán sú vážne, preto predstavujem alternatívu. Je možno na prvý pohľad zložitejšia, určite ale vyrieši väčšinu problémov a len s minimálnymi dopadmi na prerušenia dopravy aj v čase budovania. V živej pamäti mám nekonečne rozkopanú Štúrovú, neschopnosť vrátiť do prevádzky Mlynské nivy, či neúnosné predlžovanie pomerne jednoduchej rekonštrukcie mimoúrovňového križovania Prístavného mostu s Bajkalskou. Navyše považujem argumenty Ministerstva za závažnejšie. Som jednoznačne zástancom vedenia električiek po Landererovej, ale vzduchom.

Viesť trať po Landererovej je predsa jednoduché. Postaci ju zdvihnut na pylony ako nadzemnú železnicu, stupať by mohla začať podľa potreby už na Pribinovej alebo Olejkarskej, viedla by ďalej Landererovou jej stredom. Ďalej môže pokračovať v 2 smeroch - vetvenie pred križovatkou Košická - Landererová/Prístavná. V už uvažovanom smere na Košickú a ďalej do Ružinova, samozrejme vzduchom, na zem by klesla až za križovatkou Košickej s Mlynskými Nivami/Prievozskou. V druhom smere (mohol by sa budovať aj neskôr, ale odbočka a príprava na napojenie by mohla vniknúť už teraz) by viedla nad Prístavnou a dopravne by mohla obslúžiť až oblasť novo budovaných sídlisk (napr. projekt YIT) okolo Paleniska. Vznikla by tak os novej stvť sa tak posilní táto príbrežná urbanizačná os. Pritom povedie stredom downtownu, rovnako obslúži Twin City aj Euroveu. Aj samotná stavba je ľahká, v budovaní mostov sme nakoniec dobrí. Dá sa stavať alebo z prefabrikátov postaveným mimo staveniska montovaných len na mieste, alebo výsuvnými skružami, robilo sa to už na množstve miest. Možno to bude aj lacnejšie ako budovať po zemi. Nebude vyzadovať ani uplné uzavretie premávky, resp. len na kratke intervaly v noci. Bude sa budovat na pozemkoch mesta. Na vyvýšenom telese je mozné koľajnice poriadne odhlučniť a odpružiť, zalezi len na vhodnej konštrukcii. Navyše, takáto trať bude aj funny a sexy, výhľad zo žirafej perspektívy priláka viac cestujúcich pozerajúcich z modernej električky ako nám tá Bratislava utešene rastie. Vyvýšené stanice môžu byť aj zaujímavým architektonickým prvkom.

Jasné, že návrh je hlboko pod ambíciou autora mať v Bratislave raz metro. Vyzývam preto mestských politikov, aby prestali vo svojich plánoch pozerať na koniec svojho volebného obdobia, lebo bude naozaj ich definitívnym koncom v ich funkciách. A aby sa vo svojich plánoch odlepili od Zeme nielen symbolicky a postavili električku vzduchom.

Ak súhlasíte s riešením, prosím zdieľajte a likujte. Ako sme sa poučili, len tlak zdola donúti politikov konať rozumne.