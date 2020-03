Chceli sme to najlepšie, dopadlo to ako vždy.

Igor Matovič nakoniec nejak vládu zlepí a vlády sa ujme. Len čo ale zasadne na premiersku stoličku, vyvalia sa na neho kostlivci zo všetkých strán. Chce to odvahu a mať na zmenuprostriedky. Odvahu asi má, má aj prostriedky?

Vlády nastupujúce po iných vládach z opozície nesú množstvo ideálov, pripravených reforiem, nápadov, čo majú zmeniť život štátu k lepšiemu. Aj keď realitu tušia, čas v opozícii stratili bojom o vládu, na detailnú prípravu pri neistom výsledku nie je kapacita. A kartami miešajú voliči. Prieskumy niečo naznačiť môžu, realita sa ale spravidla značne líši od očakávaní a nastaví jasné mantinely. Väčšinu ich pripravila bývalá vláda, o niektoré sa Matovič postaral sám konštrukciou svojho OľaNO. Kostlivcov v skrini predstavujeme aj my, väčšinoví voliči.

OĽaNO nepredstavuje pevnú štruktúru. Ľudia sa na jeho kandidátke neocitli na základe spoločného videnia sveta a štátu, v ktorom chcú žiť. Bola to skôr “súťaž krásy” a kalkul koľko hlasov prinesú, ktorý ich na kandidátku vytiahol. V obchodnom modeli Matovičovho politického podnikania sú totiž hlasy peniaze. Rozhoduje o nich sám, resp. so svojími 3 spolupodnikateľmi. Aspoň tak to doteraz vždy bolo. Čo ale fungovalo v opozícii, je zlé pre vládu. Matovič tvrdí to, čo mimochodom zakotvuje ústava, že mandát poslanca je slobodný a pri hlasovaní nie je voči strane, za ktorú kandidoval viazaný. Matovič mnohých poslancov ani len nepozná, nepozná ich názory, nemal čas s nimi presedieť týždne pri príprave agiend a programov. Je preto veľmi neisté, či sa mu jeho squadru podarí udržať pokope. Navyše tradícia hnutia, podľa ktorej poslanci vždy štartujú od konca kandidátky, im záruku na dlhodobé pôsobenie v parlamente nedáva. Záväzok voči OľaNO bude len slabý. Matovičov bič na vlastných je tak krátky a krátky bič neplieska.

Potreba ústavnej väčšiny v hlasovaniach, ktorá je nutným predpokladom pre naplnenie Matovičovej základnej agendy pri uvážení potenciálnej nestability vlastného klubu vyžaduje zobrať do partie politického podnikateľa Kollára. Kollár je dobrý biznismen a vraj chlap, čo drží slovo. V prostredí, v ktorom vyrastal to ani inak nešlo. Vo svojej strane vládne pevnou rukou, aj to sa zamladi naučil. Môže byť preto pevnou oporou Matoviča aj v daždivom počasí, keď bude treba za niečo zahlasovať. Ale za akú cenu? Kollár predstavil (pri drobnom zveličení) program byt a auto do každej rodiny. Financované samozrejme na dlh, ale veď čo. Splácať sa bude až v budúcnosti a v budúcnosti sme predsa všetci mŕtvi. Prachy z kšeftu a provízií sú ale už teraz. Z politiky sa predsa neodchádza chudobný. Nejaká reforma, ak sa neprejaví na hlasoch nie je zaujímavá. Čože sú oproti tomu 13. dôchodky?

Programové strany SaS a len na antikorupčnej idei postavené Za ľudí, sa pri pomyslení na spoločné pôsobenie s Kollárom poriadne ošívajú. SaS je strana excelov, prevážne racionálneho pohľadu na fungovanie štátu a podnikania, Za ľudí sa zas snaží budovať na morálke, celonárodnom odmietnutí korupcie a symbole štátnictva bývalého prezidenta. SaS ale už neraz tratil poslancov a Kiskovci ešte ako strana nikdy nepôsobili. Veľké riziko.

To môže byť ďalší dôvod Matovičovho želania začať s ústavnou väčšinou. Môžeš aj niečo stratiť, ešte stále ostane jednoduchá väčšina, ktorá na bežné fungovanie štátu postačuje, aj keď svet príliš nezmeníš.

V takejto konštelácii sa bude musieť Matovič popasovať s bežnými kostlivcami zanechanými predchodcami, súčasťou to východoeurópskeho vládneho folklóru: Mochovce, tunely v tuneloch, rozpadnutá infraštruktúra, nevypovedateľné zmluvy s dodavateľmi štátu, náklady sociálnych balíčkov, deficitný sociálny, zdravotný a dôchodkový systém. Podnikatelia, čo zabudli podnikať, len pýtajú dotácie a kšefty od štátu. Alebo tie, ktorých jediným biznisom je vypalovať iné firmy vďaka nezmyselným povinnostiam, čo predchádzajúce vlády na podnikanie uvalili.

Pri realizácii akejkoľvek zmeny sa bude môcť oprieť len o súčasnú posádkou úradov, činovníkov dosadenými predchádzajúcou garnitúrou. Možno, niekde a kdetu niečo robia, nepatria ale medzi tvorcov a mysliteľov a v ich vnímaní je ich stolička jediným dôvodom existencie štátu alebo občana. Chránených ako pandy zákonom a prepletencom vzťahov, keď uja Joža síce dosadil Mečiar, ale bol kamarádom aj s dzurindovým ministrom a nakoniec, veď bratova svokra Mária je jeho sesternicou.

A nezabudnime ani na nás, väčšinových/priemerných voličov s našími nárokmi, požiadavkami na vládu, nechuťou niesť zodpovednosť za vlastný osud, pocitom nespravodlivosti, keď má niekto viac ako my bez ohľadu na jeho úsilie. Keď síce vieme, že cestovanie zadarmo stojí peniaze, ale teší nás, že sa na náš lístok skladajú ostatní. Že rekreačný preukaz nám dá peniaze na drevo, ale že niektoré podniky zavreli brány nás netrápi. Und so weiter, und so fort…. Áno, jedným z tých kostlivcov je aj veličenstvo volič, výsledok výchovy sociálnych vlád, čo aby mohli obslúžiť veľkých klientov, hádzali odrobinky ľudu. Ľud ale o tie odrobinky nechce prísť. Matovič s korupciou bojovať chce, ale nie s korupciou politikov voči voličom.

Prinesie Igor Matovič výraznejšiu zmenu? Prajem mu, aby si udržal odhodlanie aj priazeň voličov. Aby sme po štyroch rokoch zase nemuseli sklamane konštatovať spolu s Viktorom Černomyrdinom: „Chceli sme to urobiť čo najlepšie a podarilo sa nám to ako vždy..."