Napriek elektronizácii stále v Rakúsko Uhorsku

Poteším sa vždy, keď mi z niektorého úradu zavolá milý a ústretový úradník. Máte to schválené, príďte si po to ale osobne, nech sa vzdáte odvolania a vyznačím právoplatnosť.

Úspešný koniec konania nesporne zvýši náladu pre daný deň, je ale úplne zbytočným úkonom a ak sa naň pozrieme pohľadom desaťtisícov konaní, ktoré zažívajú ľudia a firmy na mnohých úradoch v našom štáte, aj poriadne drahým špásom. Žerie tisíce hodiny času na oboch stranách „desku“.

Nič na tom nezmenila elektronizácia štátnej správy. Úradný proces, pravdepodobne vzniknutý a vyladený ešte za čias mocnárstva, prežil doteraz. Autori elektronizácie verejnej a štátnej správy totiž nepochopili príležitosť, ktorú nám elektronizácia dáva a nezatriasli skostnatelými procesmi. Do existujúceho procesu daného zákonom len vložili elektronickú podateľňu, elektronický spis a možno nejaké mailové notifikácie, prepásli ale šancu urobiť konanie jednoduchším a štát efektívnejším,. Ako si inak vysvetliť zachovanie „poštového žltého lístka“ v elektronickej komunikácii cez slovensko.sk?

Takže, moja predstava moderného prístupu bez nánosu minulosti v prípade úspešného konania na úrade je nasledovná:

Žiadosť ste podali, bolo jej pridelené číslo konania – identifikátor obsahujúci označenie úradu a unikátne číslo podania. Podaním zároveň začína plynúť zákonná lehota na rozhodnutie. So žiadosťou príslušný úrad pracuje, pridelí referentovi, ktorý obvyklým spôsobom postupuje až do rozhodnutia. Ak nájde v žiadosti nedostatok, alebo cíti potrebu žiadosť zamietnuť, urobí tak výzvou na doplnenie žiadosti alebo oznámením o zamietnutí. Ak ale na žiadosti nie je nič problémové, ak je ešte lehota na rozhodnutie dostatočne vzdialená a úradník sa chce k žiadateľovi zachovať ústretovo, výsledok mu oznámi. Môže aj nerobiť nič až do márneho uplynutia zákonnej lehoty na posúdenie žiadosti (ušetrený čas môže venovať iným žiadostiam). Takéto konanie sa v angličtine označuje „non action“ - voľne preložiteľné aj ako nekonanie. A nie je úplnou novinkou ani u nás – inštitút využíva pri niektorých úkonoch napr. Národná banka Slovenska.

A ako sa zmení ten radostný okamih, kladného rozhodnutia Vašej žiadosti? Stačí pozrieť do kalendára. Uplynutím lehoty je Vaša žiadosť schválená a platná. Kto by sa sťažoval na kladné rozhodnutie? A keby predsa, môže urobiť nové podanie, ktorým rozhodnutie napadne.

A teraz príde námietka: ale veď ja potrebujem papier so štempľom, podpisom, na ktorom je rozhodnutie napísané. V modernom štáte už nie. Postačuje číslo konania, ktoré Vám pridelili. Ak by niekto od Vás rozhodnutie žiadal, toto číslo mu oznámite a on si ho vie pozrieť v zozname konaní, ktorý musí byť dostupný. A keby predsa papier, nie je problém si potvrdenie o konaní vytlačiť. Aj opakovane, samozrejme opatrený všetkými bezpečnostnými prvkami.

Zmenu by som zaviedol plošne, jediným zákonom o konaní voči štátu a štátnym úradom.