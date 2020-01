Diaľničné známky, vzbura ajťákov a čo si z toho vziať?

Tak už dosť, povedala si komunita IT-čkárov v Česku, keď štát chcel zaplatiť za vývoj e-shopu a mobilnej apky na predaj elektronických diaľničných známok 401 mil. CZK (15,9 mil. EUR).

V tzv. heckathlone, vývojárskom maratóne vyvinuli v priebehu víkendu dokonca aplikácie 2, vrátane API rozhrania, ktorým sa môže pripojiť každý e-shop a predávať diaľničné známky sám. A dali ho zadarmo k dispozícii štátu. Prevádzka systému samozrejme niečo stáť bude, musí fungovať 24 hodín denne v týždni, budú to ale zlomky pôvodne uvažovanej ceny.

Asseco Central Europe, ktoré pôvodný kšeft získalo bez súťaže, ponúklo ukončenie zmluvy. Reputačné riziko sa v nadnárodných firmách začína brať vážne a Asseco už nadnárodnou firmou je. Ide aj o mozgy. IT zamestnanci nie sú len stroje na výrobu kódu a poskytovanie iných služieb, ale často vizionári hľadiaci vpred. Zlodejina hrubého rangu nie je to, prečo sa IT venujú. Asseco nehrozilo žiadnymi žalobami. Žalovať štát, ak naozaj neporuší práva, len z chamtivosti môže byť v slušných krajinách drahšie ako prípadný výnos z takého sporu.

Zareagoval aj český premier, Andrej Babiš. Pri podozreniach z vlastných machinácií si nemôže dovoliť ďalšie škandály vlastej vlády, tak vyrazil ministra dopravy, Vladimíra Kremlíka, (bez zlatého padáka).

Od IT-čkárov samozrejme nemôžeme očakávať, že budú robiť zadarmo v pocite hnevu a občianskeho protestu. Od vlády ale môžeme oprávnene očakávať, aby obstarávala IT podporu štátneho biznisu efektívne. Aby kupovala len tie IT služby, ktoré naozaj potrebuje. Aby do zásoby nenakupovala drahé licencie a neplatila z nich drahé ročné udržiavacie a servisné poplatky. A hlavne zmenila filozofiu: prevádzkovala len hlavne core systémy, vystavila k ním komunikačné rozhrania a služby a pre samotnú komunikáciu s občanom dala priestor komerčným poskytovateľom. Ujali by sa len dobré služby, konkurencia používateľov by dala prežiť najlepším. Keď to funguje v prípade účtovníctiev a miliónov iných aplikácií, čo denne používame v mobiloch, bude to fungovať aj pri komunikácii so štátom.

Je čas na zmenu architektúry služieb štátu, pre komplexný pohľad na IT architektúru, ktorými sú služby štátu zabezpečované.